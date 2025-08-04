اخبار العالم

مصرع ركاب طائرة خفيفة سقطت في البحر قبالة مايوركا الإسبانية

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الحرس المدني، مصرع راكبَي طائرة خفيفة بمقعدين، سقطت في البحر مساء السبت قبالة جزيرة مايوركا في البليار.
وقال الحرس في بيان إنه بعد ساعات من عمليات البحث، انتشل المسعفون قرابة الساعة 13,00 (11,00 ت غ) "جثتي الطيار ونجله الذي كان يرافقه".

وقع الحادث قرابة الساعة 20,00 السبت (18,00 بتوقيت غرينتش)، حين شاهد أشخاص طائرة بمقعدين تهوي في البحر على بعد حوالى مئة متر من الساحل، في شمال جزيرة مايوركا السياحية في البحر المتوسط.

وبدأت فرق الإسعاف عندها عمليات البحث، فيما أفاد الحرس المدني بأن الطائرة كانت أقلعت قبل ساعتين من مطار مايوركا في منطقة يناهز عمق المياه فيها ثلاثين مترا.
وأوردت تقارير صحافية محلية أن الطائرة كانت تقوم بمناورات جوية قبل الحادث، الذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.
