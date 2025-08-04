ذكرت سائل إعلام رسمية إيرانية إن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء ​مجلس الدفاع القومي​ اليوم. ونقلت وسائل الإعلام عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي قولها "ستتولى الهيئة الدفاعية الجديدة مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية". وسيرأس مجلس الدفاع القومي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية. وحذر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي اليوم من أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولا ينبغي الاستهانة بها.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.