روسيا تعلن الطوارئ في إقليم كراسنودار بعد عواصف عنيفة

كراسنودار

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في إقليم كراسنودار المطل على البحر الأسود.
وذلك إثر أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات طينية.

الطوارئ في إقليم كراسنودار

وارتفع منسوب الأنهار وغمرت المياه (34) منزلًا و(45) منشأة في قرى ديفانوفكا ومولدافانسكويه ونوفوميخايلوفيسكي في منطقة توابسي.

فيما جرف السيل جسرًا قديمًا في قرية ليرمونتوفو. وأنقذت فرق الطوارئ (25) شخصًا من حافلة سقطت عن جسر.

إجلاء 40 سائحًا

كما أجلت (40) سائحًا، بينما تسبب انهيار طيني في تعطيل مؤقت لحركة المرور.
وشارك في عمليات الإنقاذ (236) فردًا و(55) آلية، مع استمرار توزيع المياه على السكان.
