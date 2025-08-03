اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني وافقت على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية

وافقت اللجنة الاقتصادية في ​مجلس الشورى الإيراني​ على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضا مطردا في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب العقوبات الدولية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقل موقع "إيكانا" التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني قوله إن "اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم وافق على اسم الريال كعملة وطنية، وكذلك إزالة أربعة أصفار".

وكان محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين أعلن في أيار إن الريال الإيراني "لا يتمتع بصورة إيجابية" في الاقتصاد العالمي.

وبحسب مشروع القانون فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيتم تقسيمه إلى 100 قيران، وهي وحدة تعادل السنت، بحسب المصدر نفسه.

طرح الاقتراح أولا عام 2019 قبل أن يُسحب. ويتعين طرحه للتصويت في مجلس الشورى وأن يقره مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين.