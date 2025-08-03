وزير كندي: دونالد ترامب وكارني سيعقدان على الأرجح محادثات خلال أيام

اوضح وزير ​التجارة الدولية​ وشؤون العلاقات الحكومية الدولية في كندا دومينيك لوبلان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيجريان على الأرجح محادثات "خلال الأيام القليلة المقبلة"، يأتي ذلك بعدما فرضت واشنطن رسوما جمركية 35 بالمئة على سلع لا يشملها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضح لوبلان، وهو الوزير المسؤول عن ملف التجارة بين الولايات المتحدة وكندا بالحكومة الاتحادية، لشبكة "سي.بي.إس نيوز"، أن المحادثات التي أجريت في الآونة الأخيرة منحته "تشجيعا"، مشيرا إلى اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لخفض ​الرسوم الجمركية​ لا يزال خيارا مطروحا.

واردف لوبلان، في إشارة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، "المحادثات مع الوزير لوتنيك والسفير جرير منحتنا التشجيع لكننا لم نصل بعد إلى نقطة تسمح بالتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة اقتصادي البلدين". وأضاف أنه يتوقع أن يتحدث كارني وترامب "خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع قائلا "نعتقد أن هناك خيارا للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يُخفض بعض هذه الرسوم الجمركية ويوفر قدرا أكبر من اليقين للاستثمارات".