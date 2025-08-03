حزبان مصريان يقدمان طلباً للتظاهر أمام سفارة إسرائيل

تقدم حزبا "الكرامة" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" بطلب لتنظيم مظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة، للتعبير عن الغضب إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

وجاء في الطلب الذي قدمه كل من ​كمال أبو عيطة​، وزير القوى العاملة الأسبق وممثل حزب الكرامة، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى مأمور قسم شرطة المعادي، أن الموعد المقرر للمظاهرة هو يوم الخميس المقبل، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً.

وجاء في نص الطلب أن هذه المظاهرة تأتي في ظل حالة الغضب التي تعم البلاد نتيجة ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة وتجويع لأهل غزة، مؤكدَين التزامهما بأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ولفت مقدمو الطلب إلى أنهم سيوافون الجهات المعنية بخط سير المظاهرة ووسائل التعبير المستخدمة في حال الموافقة عليها رسميًا، تأكيدًا على احترامهم للقانون وتنظيم التحرك بشكل مسؤول.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من جدل واسع أثارته مظاهرة نُظّمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب من قبل ناشطين من فلسطينيي الداخل، بينهم الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب، حملت شعارات تتهم مصر بـ"المشاركة في حصار غزة" وتطالب بفتح معبر رفح.