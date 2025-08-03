سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت: ارفعوا ايديكم عن القضاء ونحن لن نساوم على العدالة والحقيقة

دعا رئيس الحكومة ​نواف سلام​ خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت، الى "​رفع اليد عن القضاء​"، وتابع قائلا: "نحن لن نساوم على العدالة والحقيقة". واكد بأنه "لن يقف احد بعد الآن في وجه العدالة، وان شاء الله لا تتأخر الحقيقة لأنها الطريق الى العدالة".

واشار سلام الى ان "الحكومة ستؤمن كل ما هو مطلوب منها للوصول الى الحقيقة في جريمة المرفأ. ستؤمن كل ما يطلبه منها القضاء".

وردا على سؤال حول امكان انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة يوم الثلاثاء المقبل وعدم قبول وضع جدول زمني لتسليم السلاح، أجاب: "لا مخاوف لدي أبدا، وهذه ليست مطالب أميركية بل هي واردة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، واتفاق الطائف يقول ايضا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على اراضيها بقواها الذاتية، اذا هذه مطالب لبنانية ومسائل أجمع عليها اللبنانيون، وان شاء الله نضع ابتداء من يوم الثلاثاء آلية تنفيذية لتحقيق ذلك".

بداية جال سلام والحضور على حديقة ضحايا انفجار المرفأ التي اقامتها وزارة الزراعة ومحافظة مدينة بيروت والبلدية لتخليد ذكرى الضحايا والشهداء، وأطلق اسم "شارع ضحايا 4 آب"على الطريق الممتدة من تمثال المغترب إلى تقاطع جورج حداد في العاصمة بيروت.