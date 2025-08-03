مسؤول أميركي يدلي بتصريح عن الرسوم الجمركية الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن جيميسون غرير الممثل الأميركي للتجارة أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "شبه نهائية" ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليا.

وقال غرير، لقناة "سي بي إس" التلفزيونية في مقابلة مسجلة سابقا بُثت اليوم الأحد "هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية".

وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، اجاب غرير أنها على الأرجح لن تحصل "في الأيام المقبلة".

وقّع دونالد ترامب، الخميس، مرسوما حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوح بين 10% و41%.

ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 أغسطس الجاري لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية.

وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان.

وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب لشبكة "إن بي سي"، اليوم الأحد، إن الرسوم الجمركية "محددة تقريبا" بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان.