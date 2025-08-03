اخبار العالم

تهديد متزايد.. موجة حر جديدة تضرب إسبانيا والبرتغال

واس - مدريد

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:33 مساءً كتب شريف احمد - تواجه إسبانيا والبرتغال موجة حر شديدة، قد تكون الثانية هذا الصيف، مع تحذيرات من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وخطر اندلاع حرائق.
وأعلنت حالة التأهب البرتقالية في عدة مناطق إسبانية، حيث توقعت الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة من 5 إلى 10 درجات فوق المعدل، لتصل إلى 42 درجة مئوية في غرب وجنوب البلاد.

موجة حر شديدة في إسبانيا والبرتغال

وفي البرتغال، حذّرت السلطات من مخاطر مرتفعة جدًا لاندلاع حرائق حتى الخميس، وتكافح فرق الإطفاء حرائق عدة أبرزها في منطقة فيلا ريال.

وأفاد نظام Effis الأوروبي أن الحرائق التهمت أكثر من 25,700 هكتار في البرتغال منذ بداية العام.
وذلك وسط تحذيرات متكررة من العلماء بشأن تصاعد الظواهر المناخية القصوى بفعل التغير المناخي.
