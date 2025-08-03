النشرة: إصابة نتيجة اشكال وطلاق نار في بلدة شمسطار غربي بعلبك

افاد مراسل الخليج 365 في البقاع، باشكال وقع في بلدة شمسطار غربي بعلبك تطور إلى ​إطلاق نار​ اصيب على الأثر شاب من آل ط. بجروح في الرأس، وقد تم نقله إلى المستشفى للمعالجة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى المكان وتعمل على ملاحقة مطلق النار.

