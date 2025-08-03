توضيح من بلدية صيدا عقب حصول حالات غرق في المسبح الشعبي

أوضحت ​بلدية صيدا​ في بيان عقب حصول حالات غرق في المسبح الشعبي، أنه "يتواجد على طول المسبح الشعبي عدد من المنقذين بحسب الاتفاق مع أصحاب الخيم الشاغلين للشاطئ، وتحت رقابة البلدية، للتأكد من تمتعهم بالمهارات اللازمة للإنقاذ".

وأشارت الى أنه "نظرا لحالة البحر غير الصالحة للسباحة يومي السبت والاحد، وهي حالة طبيعية كل موسم في هذا الوقت على طول الشاطئ اللبناني الذي سجلت فيه ايضا حالات غرق في مناطق مختلفة، طلب المنقذون على شاطئ صيدا من الرواد عدم السباحة، لكن للاسف بعضهم اصر على ذلك، وادى هذا الى غرق فتاة يوم السبت وتم انقاذها، واليوم الاحد حصلت 7 حالات غرق تم انقاذهم أيضا من قبل الشباب الموكلين بالانقاذ". وشددت البلدية على "ضرورة التزام رواد المسبح بتعليمات المنقذين"، محذرين في عدم الالتزام من وقوع "ما لا تحمد عقباه". متمنية على كل الرواد "التزام تعليمات السلامة العامة والحفاظ على نظافة الشاطئ لكي يبقى متنفسا لائقا يعكس صورة المدينة الحضارية".