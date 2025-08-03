سقوط طائرة في البحر قبالة مايوركا الإسبانية ومقتل راكبيها

أعلن الحرس المدني الاسباني مقتل راكبَي طائرة خفيفة بمقعدين، سقطت في البحر مساء السبت قبالة جزيرة مايوركا في البليار.

واوضح الحرس في بيان، إنه بعد ساعات من عمليات البحث، انتشل المسعفون قرابة الساعة 13,00 (11,00 ت غ) "جثتي الطيار ونجله الذي كان يرافقه". ووقع الحادث قرابة الساعة 20,00 السبت (18,00 بتوقيت غرينتش)، حين شاهد أشخاص طائرة بمقعدين تهوي في البحر على بعد حوالى مئة متر من الساحل، في شمال جزيرة مايوركا السياحية في البحر المتوسط.

وبدأت فرق الاسعاف عندها عمليات البحث. وأفاد الحرس المدني بأن الطائرة كانت اقلعت قبل ساعتين من مطار مايوركا في منطقة يناهز عمق المياه فيها ثلاثين مترا.

وأوردت تقارير صحافية محلية أن الطائرة كانت تقوم بمناورات جوية قبل الحادث الذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.