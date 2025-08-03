حماس: مستعدون لتسليم مساعدات للاسرى إذا فتحت إسرائيل الممرات الإنسانية

اعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إن الحركة مستعدة لتسليم مساعدات الصليب الأحمر إلى الاسرى في غزة إذا فتحت إسرائيل الممرات الإنسانية بشكل دائم وأوقفت "الطلعات الجوية... بكل أشكالها" في أثناء تسليم الطرود للاسرى. وأكد أن كتائب القسام "لا تتعمد تجويع الأسرى".

