غوتيريش يزور مركزا أمميا للتنمية المستدامة في كازاخستان

زار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، المركز الإقليمي ل​أهداف التنمية المستدامة​ لآسيا الوسطى وأفغانستان، التابع للمنظمة، في مدينة ألماتي ال​كازاخستان​ية.

والتقى الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بالأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الذي يجري زيارة رسمية إلى البلاد.

وأشار بيان صادر عن كازاخستان، إلى أن توكاييف وغوتيريش زارا مركز الأمم المتحدة الإقليمي لأهداف التنمية المستدامة في آسيا الوسطى وأفغانستان بمدينة ألماتي. وشارك توكاييف وغوتيريش في حفل توقيع اتفاقية بين حكومة كازاخستان والأمم المتحدة تتعلق بإنشاء المركز.

وأكد الرئيس الكازاخستاني توكاييف في كلمته خلال الحفل أن الاتفاقية الموقعة اليوم تحمل أهمية كبيرة لكل من كازاخستان والأمم المتحدة، وتمثل تعاونًا طويل الأجل بين الطرفين. وقال أن إنشاء المركز الإقليمي في ألماتي يظهر الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمنطقة. وأضاف: "تظهر آسيا الوسطى اليوم التزامًا قويًا بمبادئ الوحدة وحسن الجوار والتقدم المشترك بشكل لا مثيل له".

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن افتتاح المركز يُمثل بداية حقبة جديدة للمنطقة في طريق تحقيق "أهداف التنمية المستدامة".

وأشاد غوتيريش بالسياسة الداخلية والخارجية السلمية لكازاخستان، قائلاً: "هذا مكان يمكن أن يجتمع فيه أشخاص من خلفيات عرقية ودينية مختلفة لبناء مستقبل مشترك". وتابع: "لن أنسى أبدًا أن كازاخستان تخلت عن الأسلحة النووية وأصبحت رمزًا للسلام ونزع السلاح. وهذا يحمل أهمية أكثر من أي وقت مضى خاصة في هذه الأيام".