اخبار العالم

تعاون سعودي عراقي في مجالات القضاء

0 نشر
0 تبليغ

تعاون سعودي عراقي في مجالات القضاء

وقع وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، ونظيره العراقي، الدكتور خالد سلام شواني، في الرياض اليوم، برنامجًا تنفيذيًّا يتضمن التعاون في مجالات التشريعات، وتبادل الخبرات في التوثيق، وتطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة، تشمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.

جاء ذلك خلال استقبال الصمعاني وزير العدل العراقي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالمجالين العدلي والقضائي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في الجوانب العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارتي العدل في المملكة العربية وجمهورية العراق.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع والوسائل البديلة، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير العدلي في البلدين.


كانت هذه تفاصيل خبر تعاون سعودي عراقي في مجالات القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا