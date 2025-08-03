تعاون سعودي عراقي في مجالات القضاء

وقع وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، ونظيره العراقي، الدكتور خالد سلام شواني، في الرياض اليوم، برنامجًا تنفيذيًّا يتضمن التعاون في مجالات التشريعات، وتبادل الخبرات في التوثيق، وتطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة، تشمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.

جاء ذلك خلال استقبال الصمعاني وزير العدل العراقي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالمجالين العدلي والقضائي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في الجوانب العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارتي العدل في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع والوسائل البديلة، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير العدلي في البلدين.