سقوط طائرة في البحر قبالة جزيرة إسبانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قوات الأمن الإسبانية، اليوم الأحد، أن خدمات الإنقاذ عثرث على راكبَي طائرة خفيفة بمقعدين سقطت في البحر، مساء أمس السبت، قبالة جزيرة مايوركا في البليار.

وذكرت مصادر أن الراكبين هما الطيار وانبه البالغ 13 عاما.

كان الطيار، الذي قيل إنه أميركي ومتخصص في الطيران العسكري والبهلواني الجوي، يقود الطائرة، وهي من طراز Team Rocket F-4 Raider.

وقع الحادث في منطقة قريبة من منارة "بورت دي سولير" في الجزء الشمالي من الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب بيان مقتضب صادر عن الحرس المدني.

وقال أشخاص، شاهدوا الحادث من على متن قارب للشرطة، إن الطائرة التي غادرت مطارا في مايوركا قبل ساعتين، تحطمت في البحر، على بعد حوالى 100 متر من الساحل.

وأكدت تقارير صحافية محلية أن الطائرة كانت تقوم بمناورات جوية قبل الحادث.

وقد انتشلت فرق الإنقاذ أجزاء من حطام الطائرة.