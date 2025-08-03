مكتب بري: لا شيء إسمه مصادر علما أن بري لم يدلِ بأي تصريح لأية وسيلة إعلاميه اليوم

اكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بانه لا شيء إسمه "مصادر نبيه بري" أو "مصادر بري"، علما أن بري لم يدلِ بأي تصريح لأية وسيلة إعلاميه اليوم.

