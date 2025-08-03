النشرة: محلقتان اسرائيليتان استهدفتا حفارة كانت مركونة في بلدة يارون حي الفوارة

افاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، بان محلقتين اسرائيليتين استهدفتا حفارة كانت مركونة في بلدة يارون حي الفوارة، وذلك عبر القاء قنبلتين مما ادى الى اشتعالها وتضررها.

