عاجل: استمرار البحث عن راكبَين سقطت طائرتهما قبالة سواحل مايوركا

100 متر من الساحل

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:44 مساءً كتب شريف احمد - تواصل فرق الإنقاذ الإسبانية عمليات البحث عن راكبَين كانا على متن طائرة خفيفة تحطمت في البحر قبالة سواحل جزيرة مايوركا، السبت.وأفاد الحرس المدني أن الحادث وقع قرب منارة "بورت دي سولير" في شمال الجزيرة.وشوهدت الطائرة وهي تهوي على بعد نحو 100 متر من الساحل، عقب إقلاعها بساعتين من مطار في مايوركا.وأشارت تقارير محلية إلى أن الطائرة كانت تنفذ مناورات جوية قبل سقوطها، فيما جرى انتشال جزء من الحطام فقط.وتستمر جهود البحث في منطقة يبلغ عمقها نحو 30 مترًا، دون التوصل بعد لهوية الراكبين.