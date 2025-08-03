الجيش: انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه بتاريخ 3 / 8 / 2025، انتشل عناصر من القوات البحرية في الجيش جثة مواطن بعد تعرضه لل​غرق​ قبالة شاطئ طرابلس، وسُلمت إلى الصليب الأحمر اللبناني.

