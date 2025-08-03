وفاة 54 مهاجرا وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل اليمن

وقال مدير مكتب الصحة بزنجبار عبدالقادر باجميل أن القارب كان يقل نحو 150 مهاجراً، غالبيتهم من إثيوبيا، وانقلب ليل السبت بسبب الرياح العاتية قبالة مدينة شقرة.
وذكر بيان لأمن محافظة أبين أن فرق الإنقاذ نقلت عدداً من الجثث إلى مستشفيات زنجبار، فيما تم إنقاذ 12 شخصاً.
وتواصل السلطات الأمنية والصحية جهودها في عملية إنسانية واسعة لانتشال الضحايا، وسط مخاوف من وجود المزيد من الجثث في عرض البحر.
