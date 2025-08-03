اتفاق جديد لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل المئات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، اتفاقا سبق التباحث بشأنه مع روسيا لتبادل أسرى، كانت موسكو قد أشارت إليه في وقت سابق.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، إن العمل جار على قائمة تضم 1200 اسم. وكان المفاوضون الروس قد ذكروا هذا الرقم خلال محادثات مباشرة مع نظرائهم الأوكرانيين في إسطنبول في 23 يوليو الماضي، بينما لم تعلن أوكرانيا عن عدد محدد آنذاك.

بعد اجتماع عقده مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، أوضح زيلينسكي أن التبادل سيشمل مدنيين إلى جانب الجنود، مضيفا أن التحضيرات جارية لعقد لقاء جديد مع الجانب الروسي، من دون تحديد موعد.

في نهاية يوليو، صرح زيلينسكي بأن إجمالي من تمت إعادتهم إلى أوكرانيا من الأسر منذ بداية الأزمة في فبراير 2022 بلغ 5857 شخصا، فيما أفرج عن 555 آخرين خارج إطار صفقات التبادل، وفق ما نشره عبر منصة "إكس".

كان آخر تبادل أسرى قد جرى في يوليو، في إطار اتفاق مرحلي تم التوصل إليه في إسطنبول نهاية يونيو، يقضي بتبادل 1200 أسير من كل طرف. ويظل العدد الإجمالي للأسرى لدى الجانبين غير معروف ويتغير باستمرار، في ظل تكرار عمليات التبادل.