تحذير من تسونامي محتمل في كامتشاتكا بعد زلزال وثوران بركان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة خدمات الطوارئ الروسية اليوم الأحد عن احتمالية حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) في ثلاث مناطق من كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، وذلك بعد أن هز زلزال بقوة سبع درجات جزر كوريل.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تيليجرام بعد أحدث نشاط زلزالي في المنطقة "ارتفاعات الأمواج المتوقعة منخفضة، ولكن لا يزال عليكم الابتعاد عن الشاطئ".

وأكد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي، الذي قدر قوة الزلزال بسبع درجات، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.

وقالت وكالة الإعلام الروسية وعلماء اليوم الأحد إن بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا ثار خلال الليل لأول مرة منذ 600 عام.

ويمكن أن تكون الواقعتين مرتبطتين بالزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي وأثار تحذيرا من حدوث تسونامي في أماكن بعيدة مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي، وأعقبه ثوران بركان كليوتشيفسكوي، وهو البركان الأكثر نشاطا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وتمتد جزر كوريل من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وحذر علماء روس يوم الأربعاء من احتمال وقوع هزات ارتدادية قوية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أولجا جيرينا رئيسة فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا قولها "هذا أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف منذ 600 عام".

وقالت جيرينا على قناة تيليجرام التابعة لمعهد علم البراكين والزلازل إن آخر تدفق للحمم البركانية لكراشينينيكوف حدث خلال 40 عاما من عام 1463، ولم يسجل أي ثوران منذ ذلك الحين.

وذكر فرع كامتشاتكا التابع لوزارة خدمات الطوارئ الروسية أنه جرى رصد عمود من الرماد يصل ارتفاعه إلى ستة آلاف متر بعد ثوران البركان. ويبلغ ارتفاع البركان نفسه 1856 مترا.

وأضافت الوزارة عبر تيليجرام "اتجهت سحابة الرماد شرقا، باتجاه المحيط الهادي. ولا توجد مناطق مأهولة بالسكان على طول مسارها".

وأضافت الوزارة أنه جرى تصنيف ثوران البركان عند المستوى البرتقالي للطيران، مما يشير إلى وجود خطر كبير على الطائرات.