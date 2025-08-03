هجوم بمسيّرات.. اندلاع حريق بمستودع للنفط في سوتشي الروسية

البنى التحتية الروسية

أخبار متعلقة عاجل: الأكبر منذ منتصف الثمانينات.. ثلوج غزيرة وفيضانات تضرب أستراليا فيتنام.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة إلى 10 قتلى

مسيرات أوكرانية

ازدياد الهجمات الروسية

1800 شخص

النزاع في أوكرانيا

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 07:37 مساءً كتب شريف احمد - أدى هجوم بمسيّرات أوكرانية إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط في سوتشي، المدينة السياحية الساحلية في جنوب غرب روسيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.وقال حاكم منطقة كراسنودار فنيامين كوندراتييف على "تلغرام" إن "سوتشي تعرّضت لهجوم بمسيّرات نفّذه نظام كييف الليلة الماضية".وأضاف أن حطام المسيّرات ضرب "خزانا للنفط، ما أدى إلى اندلاع حريق" في المدينة المطلة على البحر الأسود، والتي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014.وتستهدف أوكرانيا البنى التحتية الروسية للنفط والغاز، بشكل متكرر ردًا على الهجمات ضد أراضيها منذ بدأ الغزو الروسي في فبراير 2022.من جهته، أكد رئيس بلدية سوتشي أندري بروشونين أن عناصر الإطفاء أخمدوا حريق مستودع النفط.وأصيبت امرأة بشظايا مسيرة في سوتشي لكن حياتها "ليست في خطر"، بحسب السلطات المحلية.وأظهرت صور بّثها الإعلام الروسي ولم تتمكن من التحقق من صحتها ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.وجرى تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار سوتشي لتُستأنف بعد مدة قصيرة، بحسب ما أفادت الوكالة الروسية الاتحادية للنقل الجوي.وتعد ضربات كييف الجوية على سوتشي الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، نادرة نسبيًا بالمقارنة مع مدن روسية أخرى.لكن هجمات بمسيرات أوكرانية أودت بشخصين في المدينة الشهر الماضي، بحسب السلطات المحلية، ولم تعلّق السلطات الأوكرانية على الهجوم الأخير.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد اعتراض ثلاث مسيّرات في منطقة لينينغراد حيث تقع مدينة سان بطرسبرغ المطلة على بحر البلطيق.حذّرت كييف من أنها ستكثّف ضرباتها الجوية على روسيا ردًا على ازدياد الهجمات الروسية على أراضيها في الأسابيع الأخيرة، والتي أودت بعشرات المدنيين.وأفادت السلطات المحلية بأن ضربات روسية في جنوب أوكرانيا وشرقها خلال ليل السبت الأحد، أسفرت عن مقتل شخص وسقوط جرحى.وأوضح مكتب النائب العام الإقليمي أن رجلا قُتل الأحد في خيرسون حيث قصف الجيش الروسي جسرا كان موجودًا عليه.يربط هذا الجسر الذي يدعى أوستريفسكي، مركز المدينة بأحد الأحياء القريبة إلى المواقع الروسية، حيث لا يزال يسكن نحو 1800 شخص.وأكد الحاكم أوليكساندر بروكودين أنه على الرغم من الأضرار، لا تزال حركة المرور على الجسر "ممكنة".وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط صاروخ روسي على منطقة سكنية في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، بينما أصيب ثلاثة آخرون في منطقة خاركيف (شمال شرق).وأشارت السلطات المحلية إلى تسجيل إصابات في منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا من جرّاءِ ضربات روسية، واعتبرت سفيريدنكو أن "الروس يواصلون شنّ الحرب ليس ضد القوات الأوكرانية بل ضد المدنيين الأوكرانيين".وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين عشرة أيام، حتى يوم الجمعة المقبل، لإنهاء النزاع في أوكرانيا.لكن الضربات الجوية والمعارك لم تتراجع فيما رفض الكرملين فكرة إقامة سلام دائم في أوكرانيا، معتبرًا أنها تمثّل مكافأة للجيش الأوكراني.