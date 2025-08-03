عاجل: الأكبر منذ منتصف الثمانينات.. ثلوج غزيرة وفيضانات تضرب أستراليا

انقطاع الكهرباء

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 07:37 مساءً كتب شريف احمد - شهدت عدة بلدات في شرق أستراليا تساقطًا غزيرًا للثلوج، وهي الأكثر سمكًا منذ عقود، مع اجتياح عاصفة هوائية باردة للمنطقة مطلع الأسبوع، مما تسبب في سيول وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن الثلوج بلغت سمك (40) سنتيمترًا في ولاية نيو ساوث ويلز، وهي الأكبر منذ منتصف الثمانينات، كما تساقطت في كوينزلاند لأول مرة منذ (10) سنوات، مشيرة إلى أن تغير المناخ زاد من تقلب الطقس، لكن هذا الحدث يبقى نادرًا.واستجابت خدمة الطوارئ لأكثر من (1455) حادثًا، مع تقطع السبل بأكثر من (100) سيارة، وأضرار في المباني، وتحذيرات من سيول محتملة.كما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، فيما تواصل الشرطة البحث عن مسافرة جرفتها مياه السيول في نيو ساوث ويلز.