فيتنام.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة إلى 10 قتلى

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 07:37 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات المكلفة إدارة الكوارث الأحد أن حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال فيتنام ارتفعت إلى 10 قتلى.

أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في الأيام الأخيرة في مقاطعات سون لا وفو ثو وتوين كوانغ وخصوصا ديان بيان، مما أدى إلى عزل مجموعات سكانية.

وأكدت وزارة الزراعة مقتل 10 أشخاص وإصابة سبعة آخرين في تيا دينه وزا دونغ بمقاطعة ديان بيان.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار كانت غزيرة من الخميس إلى السبت، مما تسبب في فيضانات مفاجئة. خدمات الكهرباء والاتصالات والسبت نشرت السلطات المحلية مروحيات للوصول إلى المناطق المعزولة وتقديم الحاجات الأساسية، وتم نقل السكان إلى مناطق آمنة، بينما عادت خدمات الكهرباء والاتصالات بحلول مساء الأحد.

نهايةيوليو أودت فيضانات مفاجئة بخمسة أشخاص في مقاطعة سون لا حيث غمرت المحاصيل وجرفت الدواجن والماشية، وتشهد فيتنام حاليا موسم العواصف الاستوائية الذي غالبا ما يحدث فيضانات وانزلاقات للتربة.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يتسبب في ظواهر مناخية أكثر حدة مما قد يزيد من احتمال حدوث فيضانات مدمرة.

في سبتمبر 2024، دمر الإعصار ياغي شمال فيتنام مما أسفر عن مقتل 345 شخصا وتسبب في خسائر اقتصادية قدرت بـ 3,3 مليارات دولار.