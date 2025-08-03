نتانياهو: طلبت تدخل الصليب الأحمر لتوفير الغذاء والرعاية الطبية للاسرى في غزة

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في تصريح له، الى إنه تحدث إلى جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للاسرى في قطاع غزة.

