افاد مراسل الخليج 365 في صيدا، ان فرق الاسعاف نقلت 3 ​حالات غرق​ من المسبح الشعبي في صيدا الى مستشفى صيدا الحكومي، حيث تم إجراء الاسعافات اللازمة وغادر أحدهم المستشفى، فيما بقي اثنان قيد المتابعة الطبية .

