وزارة الدفاع تعلن عن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش عن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين (ذكور فقط) في الوحدات المقاتلة في الجيش من الراغبين ومستوفي الشروط. على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا إلى شركة ليبان بوست حصرًا، اعتبارًا من 5/8/2025 ولغاية 3/10/2025 ضمنًا. سيصار إلى اختيار العدد اللازم بالأفضلية لتطويعه في الجيش، وفقًا للحاجة التي تحددها القيادة في حينه.
زذكرت بانه يتم الاطلاع على بقية الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت: www.lebarmy.gov.lb
