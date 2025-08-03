بابا الفاتيكان للشباب: أنتم علامة بناء عالم مختلف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: "أنتم علامة على إمكانية بناء عالم مختلف"، هذا ما قاله البابا ليون الرابع عشر لأكثر من مليون شاب من 146 دولة في قداس صباح الأحد. أقيم القداس في قاعة تور فيرغاتا الفسيحة المفتوحة على مشارف روما، عقب سهرة صلاة احتفالية في المكان نفسه مساء السبت، كجزء من يوبيل الشباب.

وتحدث البابا بالإيطالية والإنجليزية والإسبانية، ولقي تصفيقًا حارًا في نهاية القداس عندما قال للمصلين: "في شركة مع المسيح، سلامنا ورجاءنا للعالم، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى الشباب الذين يعانون من أخطر الشرور، التي يسببها بشر آخرون. نحن مع شباب غزة، ومع شباب أوكرانيا، ومع شباب كل أرض مزقتها الحرب".

وقال إن الشباب "هم علامة على إمكانية بناء عالم مختلف: عالم من الأخوة والصداقة، حيث لا تُحل النزاعات بالسلاح بل بالحوار".

ملح الارض

وقال لهم: "نعم، مع المسيح، الأمر ممكن". بمحبته، بمغفرته، وبقوة روحه. أصدقائي الأعزاء، متحدين بيسوع، كالأغصان في الكرمة، ستثمرون ثمارًا كثيرة. ستكونون ملح الأرض ونور العالم. ستكونون بذور أمل حيث تعيشون، في عائلاتكم، بين أصدقائكم، في المدرسة، في العمل، وفي الرياضة. ستكونون بذور أمل مع المسيح، رجائنا.

كما لاقى البابا ليو تصفيقًا مطولًا عندما تذكر حاجَّين شابَّين، ماريا كوبو فيرغارا، 20 عامًا، من إسبانيا، وباسكال رفيق، 18 عامًا، من مصر، "اللذين توفيا في هذه الأيام". بالأمس، التقى بالحاجَّين من مصر وصلَّى معهما.

أول لقاء

وشهدت وقفة ليلة السبت أول لقاء رئيسي للبابا ليو مع جيل Z والكاثوليك الشباب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حوالي 3500 من الولايات المتحدة. وصف البعض هذا اللقاء بأنه "اختبار كاريزما" له قبل الحدث، وقد اجتازه ليو، الذي يشغل منصب البابا منذ ما يزيد قليلاً عن 80 يومًا، بسهولة.

أظهر ليو، المبتسم والنشيط، عفويةً خفيةً إلى حد كبير حتى الآن وهو يقود سيارته البابوية وسط الحشد المُهلل لمدة نصف ساعة. في إحدى اللحظات، التقط البابا، البالغ من العمر 69 عامًا، كرةً أُلقيت إليه.

ولوّح كثيرون في الوقفة الاحتجاجية بأعلام بلدانهم من جميع أنحاء العالم. جاء ما يقرب من 70% من المشاركين من أوروبا، غالبيتهم من إيطاليا، لكن 30 ألفًا جاءوا من إسبانيا وعشرات الآلاف من فرنسا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا، وحتى مجموعة صغيرة من القدس. وعلى الرغم من المسافة، جاء كثيرون أيضًا من آسيا، بما في ذلك 1500 من سيول، حيث سيُقام يوم الشباب العالمي القادم.

كما حضر حجاج من هونغ كونغ وماكاو واليابان والفلبين والهند. اضطر الحجاج للانتظار لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة قبل وصول البابا ليو حوالي الساعة 8:30 مساءً، وحاولت مدافع المياه وشاحنات الرذاذ إبقاء الحشود باردة.

حوار

في حوار خلال الوقفة الاحتجاجية، أجاب البابا ليو بتأملات روحية عميقة على أسئلة ثلاثة شبان: شابتان من المكسيك وإيطاليا وشاب من الولايات المتحدة. بعد ذلك، قادهم في عبادة القربان المقدس، مصحوبة بترانيم وصلوات وفترة طويلة من الصمت العميق.

نام الشباب في مكان القداس طوال الليل واستيقظوا على بعض المطر هذا الصباح. في الساعة 9 صباحًا، وصل ليو على متن طائرة هليكوبتر بيضاء. احتفل بالقداس مع 20 كاردينالًا و450 أسقفًا و7000 كاهن، معظمهم رافقوا هؤلاء "الحجاج الشباب الأمل" في يوبيل الشباب، وشاركوا معهم في فعاليات احتفالية في جميع أنحاء المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال البابا: "افتحوا قلوبكم على مصراعيها لتسمحوا له [يسوع] بالدخول، ولخوض هذه المغامرة معه نحو الأبدية"، حثّ البابا ليو الجماعة في عظته.

واقتبس البابا الأوغسطيني الأول بإسهاب من كتابات القديس أوغسطينوس في إشارة إلى كيفية وصول القديس إلى الله. ثم قال: "هناك سؤال مُلِحّ في قلوبنا، حاجة إلى الحقيقة لا يُمكننا تجاهلها، تدفعنا إلى أن نسأل أنفسنا: ما هي السعادة الحقيقية؟ ما هو المعنى الحقيقي للحياة؟ ما الذي يُمكن أن يُحرّرنا من الوقوع في فخّ اللامبالاة والملل والرتابة؟".

تذكير

وذكّرهم قائلاً: "لسنا مُخلوقين لحياة يُؤخذ فيها كل شيء على أنه مُسلّم به وجامد، بل لوجود يتجدد باستمرار من خلال بذل الذات في الحب. لهذا السبب، نطمح باستمرار إلى شيء "أكثر" لا يُمكن لأيّ واقع مُخلوق أن يمنحنا إياه؛ نشعر بعطش عميق ومُلحّ لا يُمكن لأيّ شراب في هذا العالم أن يُرويه." وإذ ندرك هذا، فلنتجنب خداع قلوبنا بمحاولة إشباعها بتقليدٍ رخيص! بل لننصت إليها! ولنجعل من هذا العطش مَعلَمًا، كالأطفال الذين يقفون على أطراف أصابعهم، لينظروا من نافذة لقاء الله. حينها سنجد أنفسنا أمامه، الذي ينتظرنا، يطرق برفق نافذة أرواحنا.

وعندما ودّع الحبر الأعظم الجماعة في نهاية القداس قبل أن يستقل المروحية عائدًا إلى الفاتيكان، دعاهم للانضمام إليه في يوم الشباب العالمي القادم، في سيول، كوريا، من 3 إلى 8 أغسطس/آب 2027. هتف الجميع وصفقوا، ولم يكن صوتهم أعلى من صوت الكوريين الجنوبيين الحاضرين.

أعدت المادة عن موقع: https://www.americamagazine.org/faith/2025/08/03/leo-jubilee-youth-mass-251231