عاجل: 4 قتلى وحصار 5 آخرين.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم في تشيلي

ضحايا انهيار المناجم في تشيلي

المناجم في تشيلي

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة كوديلكو التشيلية المنتجة للنحاس، اليوم، العثور على جثتين إضافيتين من بين العمال الذين حوصروا داخل منجم.ليرتفع بذلك عدد القتلى جرّاء الانهيار، الذي وقع الأسبوع الماضي إلى أربعة.وكان عامل قد توفي في موقع الحادث، مساء الخميس، بينما حوصر خمسة آخرون.وفي وقت سابق أعلنت الشركة وفاة عامل آخر، في حين لا يزال مصير اثنين من العمال مجهولًا.وأوضحت "كوديلكو" أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إزالة نحو 24 مترًا من الممرات المسدودة.وذلك في إطار جهودها المتواصلة للوصول إلى المنطقة التي يُعتقد أن العاملين المتبقيين ما زالا فيها.