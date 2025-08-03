مسؤول أميركي يستبعد خفض الرسوم التي أعلنها دونالد ترامب الأسبوع الماضي

اشار الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير الى إنه من المرجح أن تبقى ​الرسوم الجمركية​ التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي على عشرات الدول كما هي بدلا من خفضها، في إطار المفاوضات المستمرة.

واوضح غرير في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس"، إن هذا لن يكون هو الحال في الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية. وأضاف "يتحدد الكثير من هذه الرسوم وفقا للاتفاقات. بعض هذه الصفقات معلن وبعضها غير معلن والبعض الآخر يعتمد على مستوى العجز أو الفائض التجاري الذي قد يكون لدينا مع البلد... معدلات الرسوم الجمركية هذه ستظل ثابتة إلى حد كبير".

وقبيل الموعد النهائي يوم الجمعة، أظهر أمر تنفيذي رئاسي أن ترامب حدد معدلات تتضمن رسوما جمركية 35 بالمئة على سلع كثيرة من كندا، و50 بالمئة للبرازيل، و25 بالمئة للهند، و20 بالمئة لتايوان، و39 بالمئة لسويسرا.

وفي المحادثات التجارية منذ عودة ترامب إلى منصبه، خفض البيت الأبيض بعض الرسوم عن المستويات التي جرى الإعلان عنها في البداية، بما في ذلك خفض الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي إلى النصف تقريبا في إطار اتفاق أبرم الأسبوع الماضي.