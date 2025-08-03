قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 5 أعضاء في هجوم لتنظيم "داعش" في دير الزور

أعلنت ​قوات سوريا الديمقراطية​ مقتل خمسة من عناصرها خلال هجوم شنه تنظيم "داعش" على نقطة تفتيش في دير الزور بشرق سوريا في 31 تموز. وكانت قوات سوريا الديمقراطية هي القوة القتالية الرئيسية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا خلال المعارك التي أدت إلى هزيمة تنظيم "داعش" عام 2019.

