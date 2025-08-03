الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات دهم في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت ​عمليات دهم​ في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان المحتلة، وضبطت أسلحة واستجوبت أفرادا يشتبه في تورطهم بتهريب أسلحة.

واوضح الجيش إن قواته "أكملت الليلة الماضية مهمة شملت استجوابا ميدانيا لعدد من المشتبه بهم في تهريب أسلحة في منطقة حضر جنوب سوريا" قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأشار الى أن قواته دهمت "أربعة مواقع بشكل متزامن، وعثرت على العديد من الأسلحة التي كان يهرّبها المشتبه بهم"، مرفقا ذلك بمقاطع مصوّرة ظهر فيها جنود إسرائيليون بزيهم العسكري داخل مركبات مدرعة، بينهم قوة راجلة خلال عمليات ليلية. وأكد أن قواته "تواصل عملياتها لمنع تمركز أي عناصر إرهابية في سوريا بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين وسكان مرتفعات الجولان على وجه الخصوص".