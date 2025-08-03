قوى الامن: تمديد العمل بتدابير السير عند دوّار الكولا حتى الساعة 18.00 من تاريخ 4-8-2025

اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، بانه إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلق بأعمال تأهيل وتعبيد الطريق عند دوّار الكولا، تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه قد تم تعديل موعد انتهاء هذه الأعمال، بحيث: تنتهي تدابير السير المتّخذة في المحلة المذكورة عند الساعة 18:00 من يوم الإثنين الواقع فيه 04-08-2025، بدلًا من الساعة 05:00 صباحًا من التاريخ ذاته كما كان معلنًا سابقًا.
واملت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
