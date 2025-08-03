قوى الامن: تمديد العمل بتدابير السير عند دوّار الكولا حتى الساعة 18.00 من تاريخ 4-8-2025

اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، بانه إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلق بأعمال تأهيل وتعبيد الطريق عند دوّار الكولا، تعلن المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنّه قد تم تعديل موعد انتهاء هذه الأعمال، بحيث: تنتهي تدابير السير المتّخذة في المحلة المذكورة عند الساعة 18:00 من يوم الإثنين الواقع فيه 04-08-2025، بدلًا من الساعة 05:00 صباحًا من التاريخ ذاته كما كان معلنًا سابقًا.

واملت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.