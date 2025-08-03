فوز المختار خليل الأسمر بانتخابات رابطة مخاتير منطقة جزين

جرت اليوم ​انتخابات​ رابطة مخاتير منطقة جزين حيث فاز المختار خليل الأسمر المدعوم من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والثنائي الشيعي ب ٤٤ صوتا، مقابل المختار الياس الحاج المدعوم من النائب السابق سليم خوري ب 34 صوتا

