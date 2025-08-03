بريطانيا تطارد اعلانات تجار البشر على الانترنت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كُشف النقاب في لندن عن حملة صارمة ضد إعلانات عبور القناة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي.

صرحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إنه "لا مانع لدى هؤلاء المجرمين من إرشاد المهاجرين إلى مواقف تُهدد حياتهم باستخدام أساليب وقحة على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لإيقافهم، أينما كانوا".

واضافت: أي شخص يُعلن عن عبور القناة الإنجليزية أو جوازات سفر مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يُواجه عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بموجب خطط حكومية جديدة.

وتشير الأبحاث إلى أن حوالي 80% من المهاجرين الواصلين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة استخدموا منصات الإنترنت خلال رحلتهم، بما في ذلك للتواصل مع عملاء مرتبطين بعصابات التهريب.

وفي حين أن مساعدة المهاجرين غير الشرعيين مُجرّمة أصلاً، تأمل الحكومة البريطانية أن يُعطي إنشاء جريمة جديدة الشرطة مزيداً من الصلاحيات ويُعطل نماذج الأعمال.

تراكم طلبات اللجوء

كما تُخطط وزيرة الداخلية البريطانية، لإطلاق خطة مُسرّعة لمعالجة تراكم طلبات اللجوء، مما يعني أنه سيتم اتخاذ القرارات في غضون أسابيع.

يأتي هذا في الوقت الذي تُظهر فيه الأرقام الرسمية وصول أكثر من 25,000 شخص على متن قوارب صغيرة حتى الآن في عام 2025 - وهو رقم قياسي لهذه الفترة من العام.

وقالت السيدة كوبر إنه "من غير الأخلاقي" أن يبيع المهربون وعودًا كاذبة عبر الإنترنت، مضيفةً: "هؤلاء المجرمون لا يتورعون عن إرشاد المهاجرين إلى مواقف تهدد حياتهم باستخدام أساليب وقحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت قائلة: "نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لردعهم، أينما كانوا".

من المقرر إدراج الجريمة الجديدة التي تحظر الترويج عبر الإنترنت لعبور القناة الإنجليزية ضمن مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة الذي يُعرض حاليًا على البرلمان.

ويعمل مسؤولو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالفعل مع شركات التكنولوجيا العملاقة لإزالة مثل هذه المنشورات - حيث تم حذف أكثر من 8000 منها العام الماضي.

ونشر مهرب من بريستون، حُكم عليه بالسجن لمدة 17 عامًا، مقاطع فيديو لمهاجرين يشكرونه على مساعدته.

عروض ترويجية

في غضون ذلك، ابتكر المهربون الألبان عروضًا ترويجية لـ"عروض شاملة" بقيمة 12000 جنيه إسترليني، تزعم توفير سكن ووظيفة في المملكة المتحدة عند الوصول.

وصف المحافظون هذه الإجراءات بأنها "غير كافية ومتأخرة للغاية" - ويقولون إن الترحيل التلقائي هو السبيل الوحيد. لمعالجة مسألة عبور القوارب الصغيرة.

وعلى صلة، صرح وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب: "لا يزال حزب العمال يفتقر إلى خطة واضحة لردع الدخول غير الشرعي، ولا إنفاذ فعال للقانون، ولا استراتيجية لتسريع عمليات الترحيل. هذه محاولة مذعورة للظهور بمظهر الحزم بعد أشهر من الجمود".

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات خارج الفنادق التي يُعتقد أنها تؤوي طالبي اللجوء في مدن وبلدات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واعتقل عدد من المتظاهرين - وفرّقت الشرطة اشتباكات قصيرة - خارج فندق ثيسل سيتي باربيكان شمال لندن أمس السبت.

يشار إلى أن الحكومة ملزمة قانونًا بتوفير السكن والمعيشة لطالبي اللجوء المعوزين ريثما يتم البت في طلباتهم، والذين يُمنع معظمهم من العمل.