الأردن بمشاركة دولية ينفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفذ الجيش الأردني، اليوم الجمعة، 7 إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة ، بمشاركة قوات جوية من 4 دول، في إطار جهود الإغاثة المتواصلة لدعم الفلسطينيين.

وقال الجيش الأردني في بيان، إن الإنزالات شملت مساعدات إنسانية وغذائية وحليب أطفال، بوزن إجمالي بلغ نحو 57 طنًا، بمشاركة طائرتين لسلاح الجو الملكي، وطائرة إماراتية، واثنتين ألمانيتين، وأخرى فرنسية، وسابعة إسبانية.

وأوضح البيان أن إجمالي الحمولة التي تم إنزالها على غزة منذ استئناف عمليات الإنزال الجوي قبل أسبوع، وصل إلى نحو 148 طنا من المواد الأساسية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي "في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء في القطاع".

وأكد استمرار القوات المسلحة الأردنية في تسيير المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين بغزة.

وبحسب البيان، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها الأردن على غزة منذ بدء الحرب إلى 133، فيما بلغت العمليات المشتركة مع دول "شقيقة وصديقة" 276 إنزالا.

المصدر : وكالات