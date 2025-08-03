اخبار العالم

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ثار بركان جبل سيميرو في إقليم جاوة الشرقية أربع مرات صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى إطلاق أعمدة من الرماد وصل ارتفاعها إلى 900 متر فوق القمة.
وأكد ليسوانتو، المسؤول المعني بمراقبة بركان جبل سيميرو في تقرير مكتوب "عمود الرماد كان أبيض إلى رمادي اللون بكثافة معتدلة، متجها نحو الجنوب الغربي"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية اليوم الأحد.

وأضاف أن وضع بركان جبل سيميرو لا يزال دون تغيير عند المستوى الثاني أو التأهب. وكان  بركان آخر، ليوتوبي لاكي لاكي قد ثار أمس السبت في جزيرة فلوريس الإندونيسية وأطلق عمودا كثيفا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 18 كيلومترا في السماء.
يذكر أن إندونيسيا، التي تعد دولة أرخبيلية، تقع في منطقة معرضة للبراكين تعرف بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، مما يجعل البلاد عرضة للبراكين والزلازل. 

