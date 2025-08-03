حمدان دعا الدولة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وتحديداً في ما يتصل بإعادة إعمار ما هدمه العدوان

شدد عضو هيئة الرئاسة في حركة امل خليل حمدان على "معاني الصمود والتضحية التي تمثلها مدينة ميس الجبل واهلها وباقي القرى الحدودية الجنوبية"، مؤكداً "الاستمرار في مواجهة العدو والبقاء في الارض رغم الاعتداءات اليومية المتكررة".
ولفت إلى أن "العدو الاسرائيلي هو من يمنع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وان العدو لم يلتزم بتطبيق ما يتوجب عليه في اتفاق وقف اطلاق النار".
ودعا حمدان الدولة اللبنانية "لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وتحديداً في ما يتصل بإعادة إعمار ما هدمه العدوان، وهذا واجب على الحكومة".
