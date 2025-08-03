بلدية صور افتتحت الموسم الصيفي لعام 2025 على الكورنيش البحري الجنوبي

افتتحت ​بلدية صور​ الموسم الصيفي لعام 2025 على الكورنيش البحري الجنوبي عند جادة رئيس مجلس النواب نبيه بري ـ شارع المشاة.

واكد رئيس البلدية المهندس حسن دبوق أن "كل حدث مرتبط بظروف معينة، ونحن لا زلنا نعاني من آثار العدوان الوحشي الذي طال الجميع في لبنان وغزة"، لافتاً الى أن "هذا أكثر مكان تعرض للقصف والعدوان وعاد أسرع الى الحياة من أي مكان آخر، لأن إصرارنا وإرادتنا تجعلنا نكمل"٬ معتبرا أن "قيمة هذا الحدث اليوم تكمن في إظهاره مدى التمسك بالارض".

بدوره٬ اشار النائب حسين جشّي الى أن "هذا الشارع كان له نصيب كبير من الاذى وقدّم الشهداء قبل عدة أشهر، واليوم نراه يعج بالحياة وهو يدل على عزيمة أهلنا في صور، "ولا نستغرب انها دائما تنبض وتنتفض من بين الركام".