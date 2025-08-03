الجيش: تمارين تدريبية في منطقتَي وطى الجوز – كسروان والعاقورة - جبيل

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من تاريخ 4 / 8 / 2025 ولغاية 30 / 9 / 2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء ​تمارين​ تدريبية في منطقتَي وطى الجوز – كسروان والعاقورة - جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة".

