قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها الكائن في محلة حارة الناعمة

عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ناتالي زكريا سكرية (من مواليد عام 2003، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 1-08-2025، منزل ذويها الكائن في محلة حارة الناعمة، إلى جهةٍ مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الدامور في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 600428-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
