قوى الامن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقات خطيرة في محافظة جبل لبنان

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة عن ان "بتاريخ 11-3-2025، دخل شخصٌ مجهول، بواسطة الكسر والخلع، إلى منزلٍ في بلدة المطيلب، وسرق من داخله مبلغًا ماليًّا ومصاغًا ذهبيًّا ومجوهرات قُدِّرَت قيمتها بسبعين ألف دولارٍ أميركي. وبتاريخ 17-6-2025، حصلت ​سرقة​ مشابهة في بلدة ديك المحدي، حيث سرق مجهول من داخل منزل خزنة حديدية بداخلها مبالغ مالية ومصاغ قدرت قيمتها بخمسةٍ وعشرين ألف دولارٍ أميركي".

واشارت الى ان "بتاريخ 18-7-2025، سُرِقَ من منزل في بلدة جوار البواشق مبلغ مالي ومجوهرات قدرت قيمتها بثمانية آلاف دولار أميركي. كذلك سُرِقَت خزنة حديديّة بداخلها مبلغ تسعين ألف دولار أميركي ومصاغ ذهبي قُدِّرَ بعشرة آلاف دولار أميركي، وثلاثة مسدّسات حربيّة من منزلٍ في بلدة حبوب. باشرت القطعات المختصّة في قوى ​الأمن الداخلي​ إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة إفراد ال​عصابة​، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى: ب. ش. (مواليد العام ۱۹۷۲، ​لبنان​ي)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة. أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء".

واضافت "بتاريخ 26-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بعملية نوعيّة في بلدة الحدت – بعبدا، وبتفتيش منزله ضُبِطَ قسمٌ من المبالغ الماليّة المسروقة، لوحات تسجيل سيّارات بأرقام مختلفة كانت تُستخدم بعمليّات السّرقة. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترؤسه عصابة نفّذت العديد من عمليّات السّرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل منازل عدّة في محافظة جبل لبنان. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف سائر المتورطين".