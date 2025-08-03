وزير العدل: إذا اختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب معه

أشار وزير العدل عادل نصار، في تصريح له الى انه "إذا اختار ​حزب الله​ الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه".

