أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح له، الى انه "رغم أن كارهي إسرائيل في العالم يتخذون قرارات ضدنا فإننا سنقوي سيادتنا على ​القدس​ للأبد".

كانت هذه تفاصيل خبر كاتس: رغم أن كارهي إسرائيل في العالم يتخذون قرارات ضدنا فإننا سنقوي سيادتنا على القدس للأبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.