المرصد السوري: الفصائل الدرزية تسيطر على موقع تل حديد الاستراتيجي غربي السويداء بعد اشتباكات مع الأمن العام

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأنه اندلعت اليوم ​اشتباكات عنيفة​ بين الفصائل المحلية ومقاتلين يستقلون سيارات تابعة للأمن العام على محور ​تل حديد​ في الريف الغربي للمحافظة، أسفرت عن مقتل مسلح من الفصائل المحلية، التي سيطرت لاحقا على الموقع، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من الأمن العام جرى نقلهم إلى إحدى مشافي درعا.

ويُشار إلى أن تل حديد موقع مرتفع في ريف السويداء الغربي، يطل على مناطق واسعة منها بلدة الثعلة والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى إشرافه على طرق حيوية تربط مدينة السويداء بمحيطها الغربي، مما يجعله نقطة رئيسية للتحكم في المناطق المجاورة، بحسب المرصد السوري.

وفي سياق متصل، تجددت المواجهات على محور بلدة الثعلة، إثر قصف طال المنطقة بالقذائف والأسلحة الثقيلة انطلق من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، فيما سُمع دوي الانفجارات وأصوات إطلاق النار في أرجاء متفرقة من مدينة السويداء.

وحذر المرصد السوري من خطورة استمرار هذه الاعتداءات التي تهدد أرواح المدنيين وتزيد من حالة التوتر في المحافظة، ويطالب الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف مصادر النيران ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار المرصد السوري أمس إلى سقوط ​قذائف هاون​ على بلدة عرى بريف السويداء منذ ساعات الصباح، مصدرها مسلحين من عشائر البدو في المقبرة المسيحية.

وبحسب مصادر المرصد السوري فإن مسلحين من أبناء الطائفة الدرزية ردوا على مصادر النيران في المقبرة المسيحية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المدنيين، خصوصا مع تكرار استهداف المناطق السكنية في الآونة الأخيرة، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المسيطرة في المدينة حول مصدر النيران أو الجهة المسؤولة عنها.