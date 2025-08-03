أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني ومواقع إطلاق المسيرات بعيدة المدى، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 139منطقة".
وقالت في بيان٬ "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 139منطقة".
واضافت٬ "سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 185 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ومحطة رادار إسرائيلية الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الروسية استهدفت مطارًا عسكريًا أوكرانيًا ومواقع مسيرات وقوات ومعدات في 139 منطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.