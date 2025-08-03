القوات الروسية استهدفت مطارًا عسكريًا أوكرانيًا ومواقع مسيرات وقوات ومعدات في 139 منطقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني ومواقع إطلاق المسيرات بعيدة المدى، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 139منطقة".

وقالت في بيان٬ "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 139منطقة".

واضافت٬ "سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 185 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ومحطة رادار إسرائيلية الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة".