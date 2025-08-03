الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ 4 مداهمات متزامنة جنوب سوريا وضبط وسائل قتالية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات من اللواء 226، بإمرة الفرقة 210، نفذت خلال ساعات الليلة الماضية عملية مداهمة لأربعة أهداف بشكل متزامن في منطقة قرية حضر جنوب سوريا، وذلك بالتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504.
وأوضح أدرعي أن العملية جاءت في أعقاب متابعة استخبارية وتحقيق ميداني معمق، وأسفرت عن استجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالأسلحة وضبط وسائل قتالية عديدة كانت بحوزتهم.
وأضاف أن قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في الميدان بهدف "منع تموضع عناصر إرهابية على الحدود السورية، وحماية مواطني دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.
