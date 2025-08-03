حماس: اقتحامات المستوطنين وفي مقدمتهم الإرهابي بن غفير للمسجد الأقصى إمعان في العدوان الممتد على شعبنا

اكدت حركة "​حماس​"٬ ان "اقتحامات المستوطنين وفي مقدمتهم الإرهابي وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى إمعان في العدوان الممتد على شعبنا"٬ مشيرة الى ان "سلوك حكومة المتطرفين الصهاينة في غزة والضفة الغربية والقدس والأقصى يصب الزيت على النار في المنطقة".

ودعت "أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد لوقف انتهاكات العدو الممنهجة".

وفي وقت سابق اليوم٬ اقتحم ​مستوطنون​ قرية التواني في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفادت به قناة الجزيرة.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم برفقة عدد من أتباعه.